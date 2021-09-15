Frutti Extra Cup'tan görkemli açılış - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Cup'tan görkemli açılış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Frutti Extra Cup'tan görkemli açılış

Frutti Extra Cup'ın açılış maçlarının ardından düzenlenen kokteyl Türkiye'nin tanınmış simalarını bir araya getirdi.

Frutti Extra Cup'ın açılış maçlarının ardından düzenlenen kokteyl Türkiye'nin tanınmış simalarını bir araya getirdi.

4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup'ın gün içinde tamamlanan maçlarının ardından gece açılış kokteyli düzenlendi. Kokteyle Türkiye'nin tanınmış simaların yanı sıra basketbolcular, iş adamları ve özel davetliler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, " Bursaspor'a ardından EuroLeague sponsor olduk. Bursa'yı ve Bursaspor markalarını yukarı çıkartmayı hedefliyoruz. Basketbolda da pandemi krizi vardı. Artık yavaş yavaş normalleşmeye başlanıyor. Bursa gerçekten basketbol şehri oldu. Tofaş'ın bir sloganı vardı. 'Basketbol Şehri' diye. Hayır biz gelince birlikte bu oldu. Her hafta bizler sayesinde Bursa'da maçlar oynanıyor. Bursa gerçekten çekim noktası olacak. İstanbul'dan konuklar ağırlayacaktır. İstanbul Bursa'nın yakınında her anlamda harika bir yer oldu. Frutti Extra Cup'ı da yapmaya karar verdik. Bundan sonrada bu turnuva Türkiye'de çok ciddi bir basketbol şöleni olacaktır. Cumartesi akşamına kadar maçlar oynanacak. Bizde bugün oynanan maçta ALBA Berlin gibi büyük bir takımı yenerek başladık. Frutti Extra Cup'un Bursa'ya bundan sonra hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, "Frutti Extra Cup'un açılışını pandemi kuralları neticesinde yaptık. Uludağ İçecek'e ben teşekkür ediyorum. Bursaspor gibi bir takıma sahip çıktılar. Bugün bizde müsabakayı izleyince çok zevk aldık. Buradan Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin'i de kutluyorum. Güzel bir takım kurdukları için. Bizde bu salonları onlara tahsis ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların arından hatıra duvarına katılanlar imzalarını attı. Gece müzik ve eğlence ile sona erdi. - BURSA

Frutti Extra Cup'tan görkemli açılış

Frutti Extra Cup'tan görkemli açılış

Frutti Extra Cup'tan görkemli açılış

Frutti Extra Cup'tan görkemli açılış

Frutti Extra Cup'tan görkemli açılış

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Burak Yılmaz Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Vladimir Putin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Frutti Extra Cup'tan görkemli açılış - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 21:15:11. #1.12#