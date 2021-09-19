Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor

Frutti Extra Cup kapsamında gerçekleşecek Frutti Fan Zone Etkinliği, 18 Eylül Cumartesi başlıyor.

Cumartesi 10.00-19.00, 19 Eylül Pazar 12.00-18.00 saatleri arasında Podyum Park'ta kurulacak Basketbol saha alanında gerçekleştirilecek olan 3x3 Basketbol Turnuvası'na Bursalı basketbolseverlerin ilgisi yoğun oldu. 14-20 yaş, 21-30 yaş ve 30 yaş üstü olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek, toplamda 38 maçın oynanacağı turnuvanın 1. 2. ve 3. olan takımlarına ödülleri, madalya töreni ile birlikte turnuva sonunda takdim edilecek.

Ayrıca basketbolseverler; saat 19.00'da NTV'den naklen yayınlanacak Darüşşafaka - Frutti Extra Bursaspor final maçını Podyum Park'taki dev ekrandan da izleyebilecekler. - BURSA

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