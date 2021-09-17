Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor

Frutti Extra Cup kapsamında gerçekleşecek Frutti Fan Zone Etkinliği, 18 Eylül Cumartesi başlıyor.

Frutti Extra Cup kapsamında gerçekleşecek Frutti Fan Zone Etkinliği, 18 Eylül Cumartesi başlıyor.

Cumartesi 10.00-19.00, 19 Eylül Pazar 12.00-18.00 saatleri arasında Podyum Park'ta kurulacak Basketbol saha alanında gerçekleştirilecek olan 3x3 Basketbol Turnuvası'na Bursalı basketbolseverlerin ilgisi yoğun oldu. 14-20 yaş, 21-30 yaş ve 30 yaş üstü olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek, toplamda 38 maçın oynanacağı turnuvanın 1. 2. ve 3. olan takımlarına ödülleri, madalya töreni ile birlikte turnuva sonunda takdim edilecek.

Ayrıca basketbolseverler; saat 19.00'da NTV'den naklen yayınlanacak Darüşşafaka - Frutti Extra Bursaspor final maçını Podyum Park'taki dev ekrandan da izleyebilecekler. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Bensu Soral Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 22:40:57. #1.17#