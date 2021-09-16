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Frutti Extra Cup heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Frutti Extra Cup heyecanı başladı

4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup başladı.

4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup başladı. Açılış karşılaşmasında Darüşşafaka, Aliağa Petkim Spor'u 72-64 mağlup etti.

Bursa Nilüfer Barış Salonu'nda 4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup heyecanı başladı. 6 takımın yer aldığı turnuvanın ilk maçı Darüşşafaka ile Aliağa Petkim Spor arasında oynandı. Darüşşafaka müsabakayı 72-64 kazandı. Turnuva cumartesi günü sona erecek.

Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu

Hakemler: Kerem Baki xx, Mehmet Karabilecen xx, Murat Ciner xx

Darüşşafaka: Gabriel Olaseni x 6, Troy Caupain xx 12, Isaiah Pineiro xx 9, Eray Akyüz xx 9, Doğuş Özdemiroğlu xxx 14, Troy Selimşav x 4, Can Maxim Mutaf x 2, Sinan Güler x 0, Ragıp Berke Atar x 4, Nathan Boothe xxx 12

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger x 4, Justin Wright Foreman xxx 13, Darko Palninic xxx 14, Metehan Akyel x 1, Gary Browne xx 10, Erol Can Çinko xx 8, Nusret Yıldırım x 8, Peyton Aldridge x 6

Başatrenör: Can Sevim

1. Periyot: 26-17 (Darüşafaka lehine)

Devre: 41-35 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 56-50 (Darüşşafaka lehine) - BURSA

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