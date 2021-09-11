'Frutti Extra Cup' basketbol turnuvası 15 Eylül'de başlayacak - Haberler Spor
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"Frutti Extra Cup" basketbol turnuvası 15 Eylül'de başlayacak

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Spor

Bursa'da 15-18 Eylül'de "Frutti Extra Cup" basketbol turnuvası düzenlenecek.

Bursa'da 15-18 Eylül'de "Frutti Extra Cup" Basketbol turnuvası düzenlenecek.

Bu yıl ilk kez yapılacak turnuvanın tanıtım toplantısı, Barış Spor Salonu'nda, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan turnuvada, Frutti Extra Bursaspor, ALBA Berlin, Darüşşafaka Tefken, Aliağa Petkim, Semt77 Yalovaspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ekipleri mücadele edecek.

Ömer Kızıl, toplantıda yaptığı konuşmada, Frutti Extra Cup ile Bursa'nın ulusal ve uluslararası arenada basketbolla daha fazla tanınmaya başlanacağını belirtti.

Frutti Extra Bursaspor ile yaptıkları basketbol yatırımlarını bu turnuvayla sürdürmeye devam ettiklerini bildiren Kızıl, "Günlük bilet uygulamasına dönüldü ve her gün oynanacak iki maç için bilet satışı yapılacak. Bilet fiyatları 50 lira olarak belirlendi. Yani 50 liraya seyirciler 2 maç izleyecek. Final günü oynanacak 3 maçın biletleri de 75 lira olarak belirlendi. Yerimiz kısıtlı, saha içi 40 koltuk, tribünde de yaklaşık 200 seyirci olacak." ifadelerini kullandı.

Organizasyon kapsamında 2 grupta 3 gün sürecek maçların ardından 18 Eylül Cumartesi günü finallerde grup birincileri, ikincileri ve üçüncüleri karşılaşacak. Grup birincileri arasında yapılacak maçı kazanan, şampiyonluğu elde edecek.

Barış Spor Salonu'nda oynanacak turnuvanın maç programı şöyle:

15 Eylül Çarşamba:

Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkim

Frutti Extra Bursaspor-ALBA Berlin

16 Eylül Perşembe:

Aliağa Petkim-Semt77 Yalovaspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Frutti Extra Bursaspor

17 Eylül Cuma:

Semt77 Yalovaspor-Darüşşafaka Tekfen

ALBA Berlin-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

AA / Sinan Balcıkoca - Spor Haberleri
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Haber: 'Frutti Extra Cup' basketbol turnuvası 15 Eylül'de başlayacak - Haberler Spor
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