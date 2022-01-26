Frutti Extra Bursaspor'un rakibi Reyer Venice Bursa'ya ulaşamadı

İSTANBUL (İHA) - Frutti Extra Bursaspor'un bu akşamki rakibi Reyer Venice, elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa'ya henüz ulaşamadı.

Frutti Extra Bursaspor'un Eurocup'ta bu akşam karşılaşacağı Reyer Venice takımının Bursa'ya gelemediği belirtildi. Yeşil-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu akşam oynamamız gereken Reyer Venice karşılaşması için Venedik takımı Bursa'ya henüz ulaşmadı. Biz yaklaşık üç gündür kendilerine özellikle Sabiha Gökçen Havaalanı'nı tercih etmelerini, İstanbul Havaalanı'nda problemler yaşandığını söyledi. Ayrıca birçok opsiyon daha sunmamıza rağmen, kendileri direkt Venedik- İstanbul uçuşu yapmakta ısrarcı oldular ve bu durum karşılaşmanın aksamasına sebep oldu. Gelişmeleri takip ediyor ve en yakın zamanda resmi açıklamayı yapmayı umuyoruz." - BURSA

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