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Frutti Extra Bursaspor Serkan Erdoğan ile sözleşme yenilemedi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Serkan Erdoğan ile sözleşme yenilemedi.

Frutti Extra Bursaspor Serkan Erdoğan ile sözleşme yenilemedi
12.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:50

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Serkan Erdoğan ile sözleşme yenilemedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte geçen sezon 1 yıllık sözleşme imzalanan Erdoğan'ın sözleşmesi sona erdi.

Kulüp yönetimi, yapmış olduğu toplantı neticesinde Erdoğan'ın sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Serkan Erdoğan ile yeni sezonda yollarına devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Erdoğan'ın kulübe büyük katkı ve emek verdiğinin altını çizen Sezgin, şöyle konuştu:

"Bursaspor için zor şartlar altında başlayan sezonda takım olarak gerçekten iyi bir sezon geçirdik. Bu başarıda en büyük övgüyü de Serkan hoca hak ediyor. Özellikle şuna dikkati çekmek istiyorum ki Serkan hocanın görevine son vermedik. Mevcut bir sözleşmemiz vardı ve bu sona erdi. Yönetim kurulunda yaptığımız görüşme sonucunda sözleşmeyi yenilememeye karar verdik. Zaten sezon başında da sadece 1 sezonluk anlaşmıştık. Serkan Erdoğan gibi oyunculuğuyla Türk basketboluna büyük hizmetler vermiş, Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş ve antrenörlük hayatına çok iyi bir başlangıç yapmış biriyle çalışmaktan büyük keyif duyduk. Serkan hocaya teşekkür eder, camia olarak sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz. Yolumuza devam edeceğimiz antrenöre en kısa sürede karar vereceğiz."

Kaynak: AA

Spor Manşet

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