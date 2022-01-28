Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçına koronavirüs engeli

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında yarın Bursa'da oynanması planlanan Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçı konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Geçen hafta sonu 1, dün de 3 oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı Karşıyaka'da bugün yapılan PCR testleri sonucunda toplam 6'dan fazla oyuncunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine maç ertelenirken, testleri pozitif sonuçlanan basketbolcular izolasyon altına alındı.

Demirören Haber Ajansı - Spor