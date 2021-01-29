Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı
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Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı

29.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:37
Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Perry Jones ile yolların ayrıldığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Perry Jones ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız ABD'li oyuncumuz Perry Jones ile yaptığımız görüşmeler sonrasında kontratının feshi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Perry Jones'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.


Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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