Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen ile sözleşme yeniledi
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Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen ile sözleşme yeniledi

Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen ile yeni sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Metin Türen, 1 yıl daha yeşil-beyazlı ekibin formasını giyecek.

Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 4.7 sayı, 4.6 ribaunt ve 1.2 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 9.5 sayı, 4.8 ribaunt ve 0.8 asist ortalamasıyla oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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