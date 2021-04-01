Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji ile yollarını ayırdı
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Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kamerunlu oyuncusu Kenneth Kadji'nin sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshetti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kamerunlu oyuncusu Kenneth Kadji'nin sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshetti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, sezon başında kadrosuna kattığı Kamerunlu oyuncu Kenneth Kadji ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Kadji ile alakalı yeşil-beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi. Açıklama şu şekilde, "Sezon başı kadromuza kattığımız Kamerunlu oyuncumuz Kenneth Kadji ile sözleşmesini karşılıklı feshetmiş bulunuyoruz. Kenneth Kadji'ye bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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