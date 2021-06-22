Frutti Extra Bursaspor ikinci kez Avrupa sahnesine çıkacak
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Frutti Extra Bursaspor ikinci kez Avrupa sahnesine çıkacak

Frutti Extra Bursaspor ikinci kez Avrupa sahnesine çıkacak
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 7 yıllık tarihinde ikinci kez ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 7 yıllık tarihinde ikinci kez ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Geçen sezon sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlılar, ilk kez mücadele ettiği ULEB Avrupa Kupası'nın 2020-2021 sezonunda gruplardan çıkamadı.

İspanya'nın Barselona kentinde 2021-2022 sezonu öncesinde yapılan Avrupa Ligi yönetim kurulu toplantısının ardından ikinci kez davet alan Bursa temsilcisi, Türk Telekom ile Türkiye'yi bu şampiyonada temsil etmeye hak kazandı.

Henüz 2014'te kurulmasına rağmen üst düzey liglerde mücadele etme başarısı gösteren Bursa ekibi, yerli ve yabancı transferlerle kadrosunu takviye edip, hedeflerine ulaşmaya çalışacak.

Sezer Sezgin: "Maçların seyircili geçeceğini umuyoruz"

Kulüp başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ve ULEB Avrupa Kupası'nda istedikleri sonuçları elde edemediklerini belirten Sezgin, sakatlıkların ve Kovid-19 vakalarının bu sonuçlarda önemli bir faktör olduğuna dikkati çekti.

Takımın hedeflerine değinen Sezgin, şöyle konuştu:

"Bursaspor için seyirci çok büyük bir etken. Geçen sezon bundan mahrum kaldık. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'daki maçların seyircili geçeceğini umuyoruz, böyle hareket ediyoruz. Yerli oyuncuların transferini büyük ölçüde bitirdik. Yabancı oyuncular için görüşmelerimiz var. Yeni takviyelerle kadromuzu güçlendireceğiz. 3'üncü kez Süper Lig heyecanını yaşarken 2 defa Avrupa'da mücadele etmek çok güzel bir duygu. Camia olarak bunun heyecanını yaşıyoruz. Bursaspor'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çabalayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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