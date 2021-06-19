Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta mücadele edecek
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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta mücadele edecek

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta mücadele edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon da EuroCup'ta mücadele etme hakkı kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon da EuroCup'ta mücadele etme hakkı kazandı.

ING Basketbol Süper Lig'de mücadele edenFrutti Extra Bursaspor, gelecek sezon da Avrupa arenasında yer alacak. EuroCup'ın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda bu sezon turnuvada mücadele edecek olan takımlar açıklandı. Frutti Extra Bursaspor geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da EuroCup'ta mücadele etmeye hak kazandı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Frutti Extra Bursaspor yeniden EuroCup'ta. Takımımız yeni sezonda ülkemizi 7Days Eurocup'ta temsil etmeye hak kazandı!"

Bu arada Türkiye'yi temsil edecek bir başka ekip ise Türk Telekom oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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