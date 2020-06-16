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Frutti Extra Bursaspor, Eurocup'ta

- Frutti Extra Bursaspor, Eurocup'ta Basketbol Süper Lig'inde ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen Frutti Extra Bursaspor, 2020-2021 sezonunda Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edecek.

16.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:38

- Frutti Extra Bursaspor, Eurocup'ta

BURSA - Basketbol Süper Lig'inde ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen Frutti Extra Bursaspor, 2020-2021 sezonunda Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edecek. Frutti Extra, Bursaspor'un yanı sıra Euroleage ve Eurocup'a sponsorluğunu da sürecek.

Frutti Extra Bursaspor bu yıl Avrupa'da Eurocup'ta Türkiye'yi temsil edecek. Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında sponsorluk ve Eurocup ile bilgiler verildi. Basın toplantısı, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek İcra Kurulu Başkanı Mete Öz, Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Türk basketboluna yeni bir heyecan getiren ve bu yıl tamamlanmayan ligi 8. ile aynı puanda tamamlayan Frutti Extra Bursaspor bu kez Avrupa'da ter dökecek. Uludağ İçecek bünyesinde yer alan Frutti Extra markasının isim sponsorluğu desteğiyle güçlenen Frutti Extra Bursaspor ligde geçirdiği başarılı sezonun ardından bu yıl da Avrupa'da iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Frutti Extra geçtiğimiz yıl imzaladığı 3 yıllık anlaşmayla Euroleague ve Eurocup'ın Almanya bölgesel sponsoru ve Almaya'da gerçekleşecek Euroleague Final Four organizasyonunun sponsoru olmuştu. Bu sene Covid-19 nedeni ile yarım kalan Euroleague ve Eurocup organizasyonunun seneye tekrar Almanya'da başlanacağı bilgisi verildi.

"Bizim için çok kıymetli oldu"

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Bu sene pandemiden dolayı lig yarıda kaldı. Biz zaten 3 yıllık Euroleague, Eurocup ve Euroleague Final Four anlaşması yapmıştık. O anlaşmamız devam ediyor. Euroleague ile de yarın imzalar atılıyor. Bizim için şu güzel oldu, zaten Frutti Extra'yı marka olarak uluslararası arenaya çıkartıyorduk. Burada yumuşak G harfinden dolayı Uludağ ismi geçmiyor. Frutti Extra zaten bu anlamda sponsorlukları devam ederken, Bursaspor'un Eurocup'a gelmesi bizim için çok kıymetli oldu. Ama buradaki en büyük duam 2 Alman takımı var, 10 Temmuz'da kuralar çekiliyor. Bizim temennimiz Fraport Skyliners Frankfurt takımının ya da diğer Alman takımının çıkmasıdır. Çünkü gerçekten bu takımlar çıkarsa bizim distribütörümüz orada çok büyük bir organizasyona sahip hem de 2 -3 bin kişi ile evimizde gibi maçları oynarız diye düşünüyorum" dedi.

Tofaş maçı oynandıktan sonra Bursaspor ile sponsorluklarının başlandığını ifade eden Kızıl, "Ondan sonra hemen Euroleague anlaşmamızı yaptık. Biz hızlı bir şirketiz ama doğru stratejilerle adımlar atıyoruz. Basketbolda ne kadar doğru takımı seçtiğimizi herkes görüyor. Hem şehrimizin takımı ile güzel bir yerlere geldik diye düşünüyorum. Eurocup'a girmemizde bunun en güzel örneklerinden oldu" şeklinde konuştu.

"İstanbul'dan maç seyretmeye gelecekler"

Sponsorlukların uzun süreli olduğu zaman öne çıktığının altını çizen Kızıl, "Hızlı tüketim sektöründe bir şirket olduğumuz için biz markalarımızı her platformda yıllardır tüketici ile buluşturuyoruz. Her markanın konuştuğu farklı alanlarımız var. Biz bu sponsorluğun uzun yıllar devam edeceğini düşünüyorum. Burada en önemli şeylerden birisi Bursaspor yönetiminin uyumlu bir ekip ile işlerine devam etmesidir. Bu senede doğru takım kurularak başarılı olunacaktır. Ben bu salonun pandeminin izin verdiği sayılarda yüzde 100 dolu olacağını biliyorum. Bunun da organizasyonunu yapacağız ve Bursa'ya İstanbul'dan insanlar maç seyretmeye gelecek. Frutti Extra Bursaspor'a destek demek, Bursa turizmine destek demektir. Bursa güzel bir basketbol şehri oldu" dedi.

Ömer Kızıl son olarak yeni bir ürünün ihracatına bugün başladıklarını da şu sözlerle duyurdu; "Türkiye'de çok sevilen, Türkiye'nin koruyucu içermeyen tek meyve sulu maden suyu markası Frutti Extra yaptığı bu sponsorluk ile ilk hedefi Almanya olmak üzere Avrupa'da uluslararası bir marka olmayı hedefliyor. Euroleague ve Eurocup sponsorluğunun gücünü arkasına alan Frutti Extra, yeni 500 ml. ambalajlarının bugün ihracatına başladı."

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin de iyi bir takım kurarak Eurocup'ta başarılı olacaklarını söyledi.

Frutti Extra Bursaspor, Eurocup'ta

Kaynak: İHA

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