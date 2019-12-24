Haberler » Spor » Frutti Extra Bursaspor'dan kemik tümörü teşhisi konulan genç oyuncuya destek - Spor

Frutti Extra Bursaspor'dan kemik tümörü teşhisi konulan genç oyuncuya destek

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, hafta sonu sahasında yapacağı lig maçının gelirini, kemik tümörü teşhisi konulan 18 yaşındaki genç takım oyuncusu Kadir Buğra Acar'a bağışlayacak.

24.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:36
Frutti Extra Bursaspor'dan kemik tümörü teşhisi konulan genç oyuncuya destek

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra , hafta sonu sahasında yapacağı lig maçının gelirini, kemik tümörü teşhisi konulan 18 yaşındaki genç takım oyuncusu Kadir 'a bağışlayacak.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Frutti Extra Bursaspor'un, 14. haftada Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u konuk edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, 29 Aralık Pazar günü saat 13.00'te TOFAŞ Salonu'nda oynanacak müsabakanın gelirinin, başarılı bir ameliyat geçiren yeşil-beyazlı ekibin genç takım oyuncusu Kadir Buğra Acar'a bağışlanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler