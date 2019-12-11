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Frutti Extra Bursaspor'da transfer

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Porto Rikolu oyuncu Gian Clavell'i transfer etti·.

11.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:38
Frutti Extra Bursaspor'da transfer

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra , Rikolu oyuncu Gian Clavell'i transfer etti·.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, aynı zamanda ülkesinin milli formasını da terleten 26 yaşındaki 1,93 metre boyundaki skorer oyuncu Clavell ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Son olarak İspanyol ekiplerinden Movistar Estudiantes'te oynayan Clavell, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarında da forma giymişti.

Kaynak: AA
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