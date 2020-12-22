Frutti Extra Bursaspor'da pozitif vaka sayıları artıyor
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Frutti Extra Bursaspor'da pozitif vaka sayıları artıyor

22.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:37
Frutti Extra Bursaspor'da pozitif vaka sayıları artıyor

EuroCup'ta bu akşam Nanterre 92 takımıyla karşılaşacak olan Frutti Extra Bursaspor, mücadele öncesi yapılan Covid-19 testinde 2 oyuncusunda daha sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

EuroCup'ta bu akşam Nanterre 92 takımıyla karşılaşacak olan Frutti Extra Bursaspor, mücadele öncesi yapılan Covid-19 testinde 2 oyuncusunda daha sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig ekibi Frutti Extra Bursaspor'dan Covid-19 açıklaması geldi. Yeşil beyazlı kulüp, bu akşam EuroCup'ta karşı karşıya gelecekleri Nanterre 92 karşılaşması öncesi Covid-19 pozitif vaka sayılarında artış olduğunu bildirdi. Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "EuroCup'ta bugün saat 20.00'de Nanterre 92 takımıyla oynayacağımız erteleme maçı öncesi kulübümüz tarafından yaptırılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Frutti Extra Bursasporumuz, Nanterre 92 ile oynayacağı müsabakaya 5 eksikle çıkacaktır. Kamuoyunan bilgisine saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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