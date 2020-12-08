Frutti Extra Bursaspor'da koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Kulüpten tarafından yapılan bilgilendirmede, "6 Aralık Pazar günü yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.

Böylelikle takımdaki pozitif vaka sayısı 2'ye yükseldi.

Ligin bir diğer Bursa temsilcisi TOFAŞ Spor Kulübü ise yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan Frutti Extra Bursaspor oyuncularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" dileklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL