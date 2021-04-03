Frutti Extra Bursaspor'da 1 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 1 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 1 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp, testi pozitif çıkan oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Covid-19 şoku yaşanıyor. Sezon boyunca koronavirüsle savaşan yeşil-beyazlı kulüpte yeni bir vaka daha tespit edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz tarafından 2 Nisan Cuma günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı