Frutti Extra Bursaspor'da 1 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı
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Frutti Extra Bursaspor'da 1 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Frutti Extra Bursaspor'da 1 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 1 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 1 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp, testi pozitif çıkan oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Covid-19 şoku yaşanıyor. Sezon boyunca koronavirüsle savaşan yeşil-beyazlı kulüpte yeni bir vaka daha tespit edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz tarafından 2 Nisan Cuma günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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