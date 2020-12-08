Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı
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Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:07
Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, bir oyuncusunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, bir oyuncusunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yeşil beyazlı ekipte pozitif va'a sayısı ikiye yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde Frutti Extra Bursaspor'da yapılan testilerin ardından bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. Yeşil beyazlı kulüp, yeni bir bildiri yayınlayarak bu sayının ikiye çıktığını belirtti. Bursa temsilcisi kamuoyuyla şu açıklamayı paylaştı: "Kulübümüz tarafından 6 Aralık Pazar günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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