Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

11.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:38
Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün açıklamasında, bugün yapılan Kovid 19 PCR testleri sonucunda, 4 oyuncuda pozitif bulguya rastlanıldığı duyuruldu.

Testi pozitif çıkan oyuncuların ev izolasyonuna alındığı belirtilen açıklamada, sporcuların tedavisine başlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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