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Frutti Extra Bursaspor, Andrew Andrews'u kadrosuna kattı

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Frutti Extra Bursaspor, Andrew Andrews'u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Andrew Andrews'u transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Andrew Andrews'u transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız, 28 yaşındaki ABD'li point guard ile anlaşma sağladı. Oyuncumuz, geçtiğimiz sezonu Darüşşafaka'da 15 sayı, 2,8 ribaund ve 3 asistle tamamladı. Andrews'a yeşil-beyaz forma altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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Haber: Frutti Extra Bursaspor, Andrew Andrews'u kadrosuna kattı - Haberler Spor
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