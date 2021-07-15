Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Marlain Veal'i transfer etti
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Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Marlain Veal'i transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Marlain Veal'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyun kurucu Marlain Veal'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyun kurucu Marlain Veal'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu Marlain Veal ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "1.75 boyunda ve 1996 doğumlu 'Atom Karınca'ya başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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