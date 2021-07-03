Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Kevarrius Hayes'i transfer etti
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Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Kevarrius Hayes'i transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Kevarrius Hayes'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, pivot mevkisinde oynayan Hayes ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "2.06 boyundaki 1997 doğumlu 5 numara, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi ASVEL formasıyla Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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