Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Kevarrius Hayes'i transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, pivot mevkisinde oynayan Hayes ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "2.06 boyundaki 1997 doğumlu 5 numara, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi ASVEL formasıyla Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin