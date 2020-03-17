Frutti Extra Bursaspor: 86-55
SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet TatlıcıANADOLU EFES: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Robinson...
17.03.2020 22:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:17
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet TatlıcıANADOLU EFES: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar1'İNCİ PERİYOT: 19-13İLK YARI: 40-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-42
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta erteleme maçında Anadolu Efes, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada Frutti Extra Bursaspor'u 86-55 mağlup etti.
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Kaynak: DHA