Frostpunk 2 resmi olarak duyuruldu!

Frostpunk 2'nin duyurulmasının şerefine ilk oyunu 16 Ağustos'a kadar Steam üzerinden ücretsiz oynayabilirsiniz.

11- Bit Studios tarafından geliştirilen popüler hayatta kalma-şehir kurma oyunu Frostpunk'ın devam oyunu PC platformu için resmi olarak . 2018 yılında piyasaya sürülen ve BAFTA ödüllerine aday gösterilen Frostpunk, oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. İlk oyunun sonunda meydana gelen kıyamet tipi kar fırtınasından 30 yıl sonra geçecek Frostpunk 2 şimdiden merak uyandırdı.

11- Bit Studios'nin Frostpunk 2 beklentileri büyük

Henüz net bir çıkış tarihi verilmeyen Frostpunk İki'de petrol çağının başladığı zamanda, kaynaklara aç bir metropolün lideri rolünü üstleneceğiz. Kömür çağından sonra petrol çıkarma endüstrisi için Frostland'ı fethetmeye çalışacak ve insanlıktan geriye kalanların yeni kurtuluşu olmaya çalışacağız.

Çeşitli grupların talep ve beklentileri gerilimi artıracağı ve çatışmalara yol açacağı için toplumun büyümesi ve hayatta kalmasının bir bedeli olacak. İçerisinde bulunduğumuz dünya soğumaya devam ederken çok daha büyük tehditler ortaya çıkacak.

Frostpunk 2 Steam, Epic ve GOG üzerinden satışa sunulacak. Oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri hakkında bilgi verilmedi. Oyunun duyurulmasının şerefine 12-16 Ağustos tarihleri arasında ilk oyunu üzerinden ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros