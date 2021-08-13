Frostpunk 2, PC için duyuruldu!

11 Bit Studios, bitmeyen bir kışta şehir kurduğunuz bilimkurgunun devam oyunu olan Frostpunk 2'yi heyecan verici bir fragman eşliğinde duyurdu.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini 11 Bit Studios'un yaptığı, BAFTA adayı toplumsal hayatta kalma oyununun devamı olan Frostpunk 2'de buhar çağı geride kaldı ve şimdi insanlığın kurtuluşunapetrol önderlik ediyor.

Çıkış tarihi henüz belli olmayan Frostpunk 2, Steam, GOG ve Epic Games Store platfromlarıüzerinden satışa çıkacak.

Frostpunk 2'nin yönetmeni Jakub Stokalski bir basın açıklamasında şunları söyledi:

"Oyuncular, geniş bir seçenekler evreni içinde toplumu ve şehri uygun gördükleri şekilde şekillendirme özgürlüğüne sahip olacaklar; ve sonuçlarına da katlanacaklar. Frostpunk 2, önceki oyunun temelleri üzerine kuruluyor. Hayatta kalma vs. insan hakları, yaşam vs. buz gibi temalar var. Ancak en önemlisi, insanlığın doğası itibariyle yaşadığı çatışmaları barındırıyor" dedi.

FROSTPUNK 2 DUYURU FRAGMANI

Frostpunk 2 şehir inşa etme, strateji ve yönetim oynanışını yepyeni bir tür oluşturarak bir araya getirmeyi başarmış çok beğenilen, BAFTA adayı toplumsal hayatta kalma oyununun devamı. Devam oyunu kıyamet sonrası yaşanan kar fırtınasından 30 yıl sonrasını ele alıyor ve Dünya hâlâ bitmek bilmeyen soğukların sebep olduğu buz gibi iklimin ve sert hava koşullarının etkisi altında.

Büyümenin ve yeni güç kaynaklarını aramanın kaçınılmaz bir gerçek olduğu, kaynağa aç bir metropolün lideri olarak oynuyorsun. Kömür çağından sonra petrol çıkarma endüstrisi için Donmuş Topraklar'ı fethetmenin, insanlığın kalanının yeni kurtuluşu olması bekleniyor. Ancak değişiklik kolay kolay yaşanmıyor ve bu farklı, çok katmanlı toplumun her kesimi bu yeni yönelimi hoş karşılamayacak.

Çeşitli grupların talepleri ve beklentileri gerginlik yaratıp anlaşmazlıklara sebep verecek. Peki siyasette soğukkanlı bir yönetim ve entrikalarla dolu bir yaklaşım gerekli olacak mı? Bitmek bilmeyen soğuk şehri ele geçirmiş ve dışarıda tehlikeler yükselirken halkının zor ve kaçınılmaz fedakârlıklara hazır, birlik içinde ve kararlı olduğundan emin olmalısın!

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