Frostpunk 2, PC için duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Frostpunk 2, PC için duyuruldu!

Frostpunk 2, PC için duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

11 Bit Studios, bitmeyen bir kışta şehir kurduğunuz bilimkurgunun devam oyunu olan Frostpunk 2'yi heyecan verici bir fragman eşliğinde duyurdu.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini 11 Bit Studios'un yaptığı, BAFTA adayı toplumsal hayatta kalma oyununun devamı olan Frostpunk 2'de buhar çağı geride kaldı ve şimdi insanlığın kurtuluşunapetrol önderlik ediyor.

Çıkış tarihi henüz belli olmayan Frostpunk 2, Steam, GOG ve Epic Games Store platfromlarıüzerinden satışa çıkacak.

Frostpunk 2'nin yönetmeni Jakub Stokalski bir basın açıklamasında şunları söyledi:

"Oyuncular, geniş bir seçenekler evreni içinde toplumu ve şehri uygun gördükleri şekilde şekillendirme özgürlüğüne sahip olacaklar; ve sonuçlarına da katlanacaklar. Frostpunk 2, önceki oyunun temelleri üzerine kuruluyor. Hayatta kalma vs. insan hakları, yaşam vs. buz gibi temalar var. Ancak en önemlisi, insanlığın doğası itibariyle yaşadığı çatışmaları barındırıyor" dedi.

FROSTPUNK 2 DUYURU FRAGMANI

Frostpunk 2 şehir inşa etme, strateji ve yönetim oynanışını yepyeni bir tür oluşturarak bir araya getirmeyi başarmış çok beğenilen, BAFTA adayı toplumsal hayatta kalma oyununun devamı. Devam oyunu kıyamet sonrası yaşanan kar fırtınasından 30 yıl sonrasını ele alıyor ve Dünya hâlâ bitmek bilmeyen soğukların sebep olduğu buz gibi iklimin ve sert hava koşullarının etkisi altında.

Büyümenin ve yeni güç kaynaklarını aramanın kaçınılmaz bir gerçek olduğu, kaynağa aç bir metropolün lideri olarak oynuyorsun. Kömür çağından sonra petrol çıkarma endüstrisi için Donmuş Topraklar'ı fethetmenin, insanlığın kalanının yeni kurtuluşu olması bekleniyor. Ancak değişiklik kolay kolay yaşanmıyor ve bu farklı, çok katmanlı toplumun her kesimi bu yeni yönelimi hoş karşılamayacak.

Çeşitli grupların talepleri ve beklentileri gerginlik yaratıp anlaşmazlıklara sebep verecek. Peki siyasette soğukkanlı bir yönetim ve entrikalarla dolu bir yaklaşım gerekli olacak mı? Bitmek bilmeyen soğuk şehri ele geçirmiş ve dışarıda tehlikeler yükselirken halkının zor ve kaçınılmaz fedakârlıklara hazır, birlik içinde ve kararlı olduğundan emin olmalısın!

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Yusuf Güney Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Muslera Merve Çoban Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Frostpunk 2, PC için duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.08.2021 15:02:15. #1.13#

title