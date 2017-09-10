Froome Tarihin Eşiğinde

İspanya Bisiklet Turu'nda sona gelindi. Finalden önceki son etabı, başarılarla dolu kariyerini sonlandırmaya hazırlanan 34 yaşındaki İspanyol sporcu Alberto Contador ilk sırada tamamladı.



Tur genel klasmanında kırmızı mayoyu elinde bulunduran Chris Froome ise şampiyonluk için artık saat sayıyor. Froome daha önce La Vuelta'da 3 kez 2. sırada kalmıştı.



Angliru Boğazı'ndan geçen etabı takım arkadaşı Wout Poels'in ardında 3. sırada tamamlayan Froome 117 kilometrelik son etapta büyük bir aksilik yaşamadığı takdirde 40 yıl sonra aynı sezonda hem Fransa hem İspanya turlarını kazanan ilk sporcu olacak.



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Tags: İspanya Bisiklet Alberto Contador Gepost: 10 september 2017