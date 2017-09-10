Froome'dan tarihi duble

Team Sky'ın Britanyalı bisikletçisi Chris Froome, Fransa Bisiklet Turu'ndan sonra İspanya Bisiklet Turu'nu da kazanarak 39 yıl sonra bir ilki başardı.



İspanya Bisiklet Turu'nda 21. ve son etap başkent Madrid'te sona erdi. Sprint finişine sahne olan etabı kazanan Matteo Trentin 4. etap zaferini elde ederken, Chris Froome genel klasman şampiyonluğunu ilan etti.





Henüz 48 gün önce Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayoyu sırtına geçiren 32 yaşındaki sporcu, İspanya Bisiklet Turu'nda da üç haftalık mücadelenin sonunda liderlik mayosu olan kırmızı mayoyla podyuma çıkarak tarihi bir başarıyı tekrarladı.







39 yıl sonra Fransa-İspanya dublesi



En son 1978 yılında Bernard Hinault tarafından gerçekleştirilen Fransa - İspanya Bisiklet Turu dublesini tam 39 yıl aradan sonra yapan Froome, kariyerindeki Büyük Tur zaferi sayısını da 5'e çıkardı.





''Yıllardır bu dubleyi deniyordum ve üç kez ikinci oldum. İspanya Bisiklet Turu'nu kazanmak inanılmaz bir duygu'' diyerek hislerini dile getirdi.





İspanya Bisiklet Turu genel klasman podyumunda Bahrain Merida takımından Vincenzo Nibali ikinci sırayı alırken, Katusha'dan Ilnur Zakarin podyumun üçüncü basamağında yer aldı.







Contador'dan veda turu



İspanyol bisikletinin efsanesi Alberto Contador ise profesyonel kariyerini Madrid'teki son etapla bitirdi. Başarılarla dolu kariyerine 7 Büyük Tur zaferi sığdıran 34 yaşındaki bisikletçi, genel klasmanı 5.sırada bitirdiği turun ardından Madrid etabında İspanyol sporseverlerle vedalaştı.









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