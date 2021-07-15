Frontex Direktörü Leggeri'nin Yunanistan'ın mültecileri geri ittiğine dair delilleri sildirdiği iddia edildi
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Frontex Direktörü Leggeri'nin Yunanistan'ın mültecileri geri ittiğine dair delilleri sildirdiği iddia edildi

Frontex Direktörü Leggeri'nin Yunanistan'ın mültecileri geri ittiğine dair delilleri sildirdiği iddia edildi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Alman Der Spiegel dergisi, Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri'nin, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde mültecileri geri ittiğine ilişkin olayda delilleri sildirdiğini ileri sürdü.

Alman Der Spiegel dergisi, Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri'nin, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde mültecileri geri ittiğine ilişkin olayda delilleri sildirdiğini ileri sürdü.

Derginin haberine göre Frontex, geçen yıl 18-19 Nisan gecesi Yunan sahil güvenlik görevlilerinin, mültecileri motoru olmayan bir bota bindirip uzaklaştığını havadan görüntüleyip kaydetti.

Haberde bunun insanları tehlikeye atan yasa dışı bir durum olduğu vurgulanarak bu olayın aydınlatılmasını Leggeri'nin bizzat üstlendiği ifade edildi.

Avrupa Parlamentosunun Frontex hakkında hazırladığı rapordaki en önemli suçlamanın da bu olayla ilgili olduğu belirten haberde, Leggeri'nin Frontex'in temel haklar sorumlusundan bu olayla ilgili toplanan tüm bilgileri silmesi talimatını verdiği aktarıldı.

Haberde, bunun Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de gördüğü elektronik posta yazışmalarından ortaya çıktığı kaydedildi.

Yeşiller Partisi AP Milletvekili Erik Marquardt, Leggeri'nin suçları aydınlatmak yerine örtbas ettiğini belirterek "Fabrice Leggeri insan hakları ihlallerine dair kanıtları sildirdi." dedi.

Avrupa Parlamentosunda inceleme yapan grubun raportörü Tineke Strik de olayı örtbas etme girişimin korkunç olduğunu ifade ederek "Bu eylem, Leggeri'nin Yunan hükümetini korumak için gücünü istismar etmekten geri durmadığını gösteriyor." diye konuştu.

Alman Sol Parti AP Milletvekili Cornelia Ernst de Frontex'in 18-19 Nisan'da yaşanan geri itme olayını canlı izlediğini kaydetti.

İspanyol Sol Parti AP Milletvekili Sira Rego da Leggeri'nin istifa etmesini isteyerek istifa etmemesi durumunda Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un bunu sağlaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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Frontex Direktörü Leggeri'nin Yunanistan'ın mültecileri geri ittiğine dair delilleri sildirdiği iddia edildi - Haberler
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