FromSoftware tarafından geliştirilen, Sekiro: Shadows Die Twice 5 milyondan fazla sattı!
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FromSoftware tarafından geliştirilen, Sekiro: Shadows Die Twice 5 milyondan fazla sattı!

Aksiyon macera oyunu türünde en iyilerden biri olan Sekiro Shadows Die Twice, 5 milyon kopyadan fazla sattı. Sekiro Shadows Die Twice incelemesi, güncellemesi hakkında merak edilenler. Sekiro Shadows Die Twice hangi platformlarda oynanıyor? Sekiro Shadows Die Twice PC için var mı? Sekiro Shadows Die Twice Türkçe yama var mı? Sistem gereksinimleri

FromSoftware tarafından geliştirilen, Sekiro: Shadows Die Twice 5 milyondan fazla sattı!
30.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:58

FromSoftware tarafından geliştirilen, dağıtımcılığını Activision'ın üstlendiği Sekiro Shadows Die Twice ilk olarak 22 Mart 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Son yıllarda artan oyun oynama oranı nedeniyle pek çok oyun önemli satış rakamlarına ulaşıyor. Çekişmeli bir piyasada türündeki bu başarısı Sekiro'yu ön plana çıkarıyor.

Oyuncular ve eleştirmenlerden büyük ilgi ve beğeni toplayan oyunun dağımtıcı şirketi olan Activision tarafından yapılan açıklamada oyunun fiziksel kopyasının 5 milyondan fazla sattığı belirtildi.

Oyun sadece ilk 10 gün içerisinde 2 milyon satış barajını geçmişti.

FromSoftware tarafından geliştirilen, Sekiro: Shadows Die Twice 5 milyondan fazla sattı!

SEKIRO SHADOWS DIE TWICE GÜNCELLEMESİ

Oyun hala güncelleme almaya devam ediyor. Sonbaharda bir güncelleme daha alacak. Resmi olmayan açıklamaya göre, çok oyunculu moda geçeceği de belirtiliyor. Ayrıca Google Stadia platformunda da ulaşılabilir olması bekleniyor.

Oyuna yeni zorluklar, aksesuarlar ve oyun kayıt özelliği gelecek. Güncellemenin tüm platformlar için 29 Ekim'de gelmesi bekleniyor.

SEKIRO SHADOWS DIE TWICE HANGİ PLATFORMLARDA OYNANIYOR? PC İÇİN VAR MI?

PS4, Xbox One ve PC için ulaşılabilir. Yeni nesil konsollara gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Reflections Of Strength (Gücün Yansımaları) ve (Gauntlets of Strength (Gücün Eldivenleri) ulaşılabilir olacak. Herhangi bir Sculptor's Idol tarafından erişilebilir olacak olan Güç Yansımaları, oyuncuların daha önce mağlup olan "boss"lara karşı oyun oynamalarına izin verecek. Gauntlets of Strength'e karşı ise tek kişilik yaşam mücadelesi verebilirsiniz.

FromSoftware tarafından geliştirilen, Sekiro: Shadows Die Twice 5 milyondan fazla sattı!

Sekiro'da üç yeni eşya da mevcut olacak. Kostümlerden ikisi Gauntlets of Strength tamamlandıktan sonra elde edilebilir ve üçüncüsü oyunu bir kez tamamladıktan sonra ulaşılabilir.

SEKIRO SHADOWS DIE TWICE TÜRKÇE YAMA

Oyun Türkçe dilini desteklemiyor fakat pek çok sitede Türkçe yama desteği vardır.

SEKIRO SHADOWS DIE TWICE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 11

FromSoftware tarafından geliştirilen, Sekiro: Shadows Die Twice 5 milyondan fazla sattı!

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 11

SEKIRO SHADOWS DIE TWICE İNCELEME

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