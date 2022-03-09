FromSoftware, Elden Ring için DLC planlıyor olabilir

Lance McDonald tarafından bir mod aracılığıyla Elden Ring'in haritası dışında keşfedilen bir kolezyum, ileride çıkabilecek olası bir çok oyunculu DLC için hazırlanmış olabilir. Limgrave'de Lance Stormveil Castle'ın hemen dışında yer alan kolezyumun önüne gidildiğinde oyuncular yapay zeka tarafından kontrol edilen bir başka karakter tarafından saldırıya uğruyor ve bu yapay zeka alt edildiğinde çok oyunculu modda kullanılabilecek eşyalar elde ediliyor. Daha sonra bir hayalet figür kapının neden açılmadığını soruyor.

Bu, ileride Elden Ring için DLC içeriği gelebileceğini gösteriyor olabilir, zira önceki souls oyunları çıkışlarından sonra ek içerikler ile desteklenmişti. Lance McDonald'ın hazırladığı videoda, mod yardımıyla kapalı kapıların arkasında tamamlanmış bir kolezyum yer aldığı gözüküyor. İddiaya göre bu kolezyum ileride eklenebilecek bir Elden Ring DLC'si ile çok oyunculu olarak 1 vs 1 arena savaşlarına ev sahipliği yapabilir.

Öte yandan, haritanın başka bölgelerinde de kapalı duran ve içine girilemeyen benzer kolezyumların yer aldığı keşfedildi.

Önceki souls oyunlarına zamanla yeni DLC'ler gelmesi nedeniyle FromSoftware'in Elden Ring için de benzer bir plana sahip olduğu düşünülüyor.

Elden Ring geçen ay çıkış yaptı ve eleştirmenlerden çok yüksek puanlar aldı. Oyun özellikle PC'deki performans sorunlarıyla topluluk tarafından eleştirilere maruz kalmış olsa da, Steam'de anlık oyuncu sayısında yaklaşık 950 bin kişi ile tüm zamanların en iyi 6. oyunu olmayı başardı.

İşte Lance McDonald'ın kolezyumun içerisini gösteren videosu:

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SaveButonu / Gamegar