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Ford Otosan, Koronavirüs, Eskişehir, Ekonomi

Frod Otosan: Fabrikalarımızda üretime 2 hafta boyunca ara verdik

Ford Otosan, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili önlemler kapsamında, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında üretime 2 hafta ara verildiğini duyurdu.

19.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:11
Frod Otosan: Fabrikalarımızda üretime 2 hafta boyunca ara verdik

Ford Otosan, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili önlemler kapsamında, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında üretime 2 hafta ara verildiğini duyurdu.

Ford Otosan açıklamasında, "Ford Otosan Enfeksiyon Komitemizi topladık ve Koç Holding Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nin de yönlendirmeleri ile gerekli aksiyonları belirledik. Olası bir salgına karşı tıbbi malzeme ve ilaç envanterlerimizi güncelledik. İşlerimizin devamını sağlayabilmek için senaryo planlarımızı yaptık. Seyahat ve yurtdışı çıkışlarına yönelik kısıtlamalar ve aksiyon planları oluşturduk. Şirketimize ziyaretçi girişini durdurduk. Riskli sağlık gurubunda yer alan hamile, diabet gibi kronik hastalıkları olan çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirdik. Tüm bunların ötesinde Ocak ayı sonu itibariyle çalışanlarımız için koronavirüsü farkındalık ve bilinçlendirme kampanyası başlattık" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Ulusal ve bölgesel tedarik zincirimizin durumu ve planlamaları içinse süreci yakından izleyen özel ekipler kurulmuştur. Ford Otosan olarak, gelişmeleri yakından takip ediyor, global ekiplerimizle birlikte irtibat halinde gerekli aksiyonları almaya devam ediyoruz."Öte yandan, Avrupa'da ticaretin durması ve ülkelerin karantinaya girmesi birçok markanın üretimini ve satışlarını durdurmasına sebep olmuştur. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Sağlık Bakanlığımızın iş ve toplum sağlığına yönelik açıkladığı tedbirlere paralel olarak üretim operasyonlarımızla ilgili de bazı kararlar almış bulunmaktayız."Bu bilgiler ışığında; Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarımızda üretim operasyonlarımıza 2 hafta boyunca ara verilmiştir."Bu kapsamda;"Gölcük Fabrikamızdaki Custom hatlarında üretim çalışmasına, 19 Mart Perşembe gün sonu itibarıyla,Gölcük Fabrikamızda Transit hatlarında ve Yeniköy Fabrikamızda üretim operasyonlarına ise 21 Mart Cumartesi günü sonu itibarıyla, Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemleri üretimi gerçekleştiren Eskişehir Fabrikamızda ise üretim operasyonlarına 21 Mart Cumartesi gün sonu itibarıyla 2 hafta ara verilmesi kararlaştırılmıştır."Ayrıca tüm ofis çalışanlarımız, kritik olarak belirlenen kişiler haricinde, evden çalışmaya geçecektir. Bu süreç içerisinde yerleşkelerimizde çalışacak arkadaşlarımız için uyguladığımız tüm önlemler arttırılarak alınmaya devam edecektir."Özellikle toplu halde bulunulan yemekhane ve personel taşımacılığı gibi hizmetler de yeniden düzenlenmiştir. Yemek arası uzatılmış, aynı anda belli sayıda kişinin toplu olarak yer alması sağlanmıştır. Servislerinde sayısı arttırılmış ve çalışanlarımızın toplu bulunduğu ortamlarda temasın mimimuma indirilmesi sağlanmıştır."

 


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Kaynak: DHA

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