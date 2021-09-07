FRIT PROJESİ İÇİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
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FRIT PROJESİ İÇİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

FRIT PROJESİ İÇİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

FRIT fonu kapsamında Adıyaman'daki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenileneceği projenin imalat ve altyapı çalışmaları öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

FRIT fonu kapsamında Adıyaman'daki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenileneceği projenin imalat ve altyapı çalışmaları öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında Adıyaman merkez ilçede yenilenmesi planlanan 616 kilometrelik mevcut içme suyu hattı ile yapılması planlanan 10 bin metreküplük yeni içme suyu deposu projesinin imalat ve altyapı çalışmaları öncesi son değerlendirme toplantısı Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, belediyemizde ilgili sorumlular, İller Bankası yetkilileri ile müşavir firma sorumlularının katılımıyla gerçekleştirildi.

Saha incelemesinin ardından gerçekleştirilen toplantıda son değerlendirmelerin yapıldığını söyleyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, "Bu hibe ile şehrimizin içme suyu hattı baştan sona yenilenecek. Proje kapsamında 616 kilometre içme suyu isale hattı döşenip, 10 bin metreküplük içme suyu deposu yapılacak. Bu önemli proje şimdiden şehrimize hayırlı olsun" diye bilgi verdi.

Konuşmaların arından gerçekleştirilen toplantıda, proje ile ilgili istişarelerde ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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