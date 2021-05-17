Frigya, yeni konseptiyle turizm sezonuna gün sayıyor
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Frigya, yeni konseptiyle turizm sezonuna gün sayıyor

Frigya, yeni konseptiyle turizm sezonuna gün sayıyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde, İhsaniye ilçesinde uzantılarının bulunduğu tarihi Frig Vadisi'ne yapılan yatırımlarla "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi" ile "Ayazini Turizm Köyü" destinasyonları, sıcak hava balonu ve yeni konseptiyle Haziran ayında turizme açılması bekleniyor.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde, İhsaniye ilçesinde uzantılarının bulunduğu tarihi Frig Vadisi'ne yapılan yatırımlarla "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi" ile "Ayazini Turizm Köyü" destinasyonları, sıcak hava balonu ve yeni konseptiyle Haziran ayında turizme açılması bekleniyor.

Eskişehir, Kütahya, Ankara ile Afyonkarahisar'da geniş bir coğrafyada yer alan, 3 bin yıllık yerleşim yeri Frigya, 2015 yılından buyana UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Doğal açık hava müzesi görünümündeki tarihi Frig Vadisi, çok sayıda oyma kaya mezarları, anıt abideler, mağaralar ve peri bacalarıyla göz dolduruyor.

Frigya'nın önemli bir bölümü kapsayan İhsaniye ilçesi, son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliğince yapılan proje bazlı yatırımlarla yeni turizm destinasyonu oldu.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İhsaniye Kaymakam Vekili Mehmet Boztepe, AA muhabirine, ilçede turizm odaklı çalışmalarda önemli mesafe alındığını söyledi.

Döğer beldesindeki "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin tamamlandığını dile getiren Boztepe, şöyle konuştu:

"Emre Gölü'ndeki yatırım üç aşamalı yürütüldü. Frig Medeniyet Bahçesi kısmının bütün restorasyon ve peyzaj çalışmaları bitti. Önümüzdeki günlerde işletmesini de Afyonkarahisar Belediyesine devredeceğiz. Yine burada sıcak hava balonu uçuşları için ilgili firma, hazırlıklarını tamamladı. İnşallah, 18 Mayıs'tan sonra sıcak hava balonları gökyüzünde olacak."

"15 Haziran'da turist ağırlamaya başlayacağız"

Boztepe, Emre Gölü çevresine planlanan "Frigya Atçılık, Okçuluk ve Binicilik Merkezi"nin de yapımı için kısa sürede ihaleye çıkılacağını vurguladı.

Ayazini Turizm Köyü'ndeki proje bazlı yatırımların da hızlandırıldığını aktaran Boztepe, "Şu an itibarıyla köy içerisindeki çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmalarI ve bazı restorasyon çalışmaları bitmiş durumda. Ayazini köyünün eski bir yerleşim yeri olması dolayısıyla elektrik ve telefon hatlarını şimdi yer altına alıyoruz. Hatta içme suyu hattını da yeniliyoruz. Bunların akabinde köy içerisindeki yollarla birlikte Haziran ayı sonunda bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Köydeki sosyal donatıların ihalelerinin de tamamlandığına dikkat çeken Boztepe, bölgedeki özel sektör yatırımlarının da 15 Haziran'dan itibaren turist ağırlamaya başlayacağını ifade etti.

Ayazini köyü sakinlerinden Çiğdem Acar da bölgede çok yoğun alt yapı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, haziran ayından itibaren yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak için gün saydıklarını anlattı.

Frigya'yı gezmeye gelen Fatih Çalışır da Emre Gölü çevresini çok beğendiğini vurgulayarak, keyifli zaman geçirmek isteyenleri bölgeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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