AFYONKARAHİSAR - Frigya'ya gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Frigya'ya gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Emre Gölü, pelikanlar ile şenlendi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Emre Gölü, pelikanlar ile şenlendi.

Beldedeki 3 bin yıllık Frig Vadisi'nin jeolojik yapısına bağlı olarak tüf kayalık arazide şekillenen Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, sığ sularda üçer, beşerli gruplar halinde avlanıyor.

Gölün üzerinde birlikte hareket etmeseler de güzel görüntüler oluşturan pelikanlar, turistlerin ilgisini çekiyor.

Bazı misafirler de göl kenarlarında baharın habercisi pelikanları fotoğraflamaya çalışıyor.

Çok sayıda balık türünün yaşadığı tatlı su kaynağı olan Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, bir süre konakladıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Öte yandan yine göl ve çevresinde leylek, balıkçıl gibi farklı göçmen kuşlar ile sürüngenler de görülüyor.

İhsaniye ilçesinde yapımı hızla devam eden "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi"nin, 2021 yılı içerisinde hizmet vermeye başlamasıyla bölgedeki tarih, doğa ve spor turizmini canlandırması bekleniyor.

Göl çevresine büyük ölçüde yapımı tamamlanan proje ile bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, seyir terası, kır bahçesi, restoran, spor ve piknik alanlarında keyifli zaman geçirecek.

AFYONKARAHİSAR - Frigya'ya gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu
AFYONKARAHİSAR - Frigya'ya gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu
AFYONKARAHİSAR - Frigya'ya gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu
AFYONKARAHİSAR - Frigya'ya gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR - Frigya'ya gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:06:27. #1.16#

title