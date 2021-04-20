AFYONKARAHİSAR - Frigya'ya gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Emre Gölü, pelikanlar ile şenlendi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Emre Gölü, pelikanlar ile şenlendi.

Beldedeki 3 bin yıllık Frig Vadisi'nin jeolojik yapısına bağlı olarak tüf kayalık arazide şekillenen Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, sığ sularda üçer, beşerli gruplar halinde avlanıyor.

Gölün üzerinde birlikte hareket etmeseler de güzel görüntüler oluşturan pelikanlar, turistlerin ilgisini çekiyor.

Bazı misafirler de göl kenarlarında baharın habercisi pelikanları fotoğraflamaya çalışıyor.

Çok sayıda balık türünün yaşadığı tatlı su kaynağı olan Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, bir süre konakladıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Öte yandan yine göl ve çevresinde leylek, balıkçıl gibi farklı göçmen kuşlar ile sürüngenler de görülüyor.

İhsaniye ilçesinde yapımı hızla devam eden "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi"nin, 2021 yılı içerisinde hizmet vermeye başlamasıyla bölgedeki tarih, doğa ve spor turizmini canlandırması bekleniyor.

Göl çevresine büyük ölçüde yapımı tamamlanan proje ile bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, seyir terası, kır bahçesi, restoran, spor ve piknik alanlarında keyifli zaman geçirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz