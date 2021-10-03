Frigya'daki Emre Gölü'nde atlı safari yapıldı - Haberler
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Frigya'daki Emre Gölü'nde atlı safari yapıldı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Frigya'daki Emre Gölü'nde atlı safari yapıldı

Afyonkarahisar Valiliğince kente davet edilen Ride For Far Atlı Seyahat Grubu, Frig Vadisi gezisi kapsamında Emre Gölü etrafında safari yaptı.

Afyonkarahisar Valiliğince kente davet edilen Ride For Far Atlı Seyahat Grubu, Frig Vadisi gezisi kapsamında Emre Gölü etrafında safari yaptı.

Atlı Seyahat Grubu, 2 günlük Afyonkarahisar programı çerçevesinde ikinci gün İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bulunan Emre Gölü'nün etrafını gezdi.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, Frigya'nın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Dün Ayazini köyünde başlayan atlı safarinin bugün Döğer beldesinde bulunan Emre Gölü'nde 70 at binicisinin katılımıyla devam ettiğini kaydeden Koyuncu, şöyle konuştu:

"Gelen at binicileri Frigya'nın eşsiz tarihini hem gördüler hem de keşfetme fırsatı yakaladılar. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah seneye daha da büyüterek bu etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Frigya her geleni büyülüyor. Ayazini köyü, Döğer beldesi, Emre Gölü diğer tarihi eserler her geçen gün misafirlerin keşfetmesiyle tüm Türkiye'nin beğenisine sunuldu."

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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