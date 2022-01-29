Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - Frigya'daki Emre Gölü buzla kaplandı

Tarihi Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü'nün yüzeyi aşırı soğuklar nedeniyle dondu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı.

Gece eksi 12 dereceleri gören beldedeki Emre Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Buz kalınlığı ise yaklaşık 15 santimetre ölçüldü.

Gölün buz tutan yüzeyi ile buzlar arasındaki "sultan kayığı" İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce havandan görüntülendi.

Beldedeki bazı vatandaşlar, göl yüzeyinde gezinti yaptı, bazıları da donmuş göl kıyılarında fotoğraf çektirdi.