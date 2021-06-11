Frigya Atlı Spor, Binicilik ve Okçuluk Merkezi yapılacak
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Frigya Atlı Spor, Binicilik ve Okçuluk Merkezi yapılacak

Frigya Atlı Spor, Binicilik ve Okçuluk Merkezi yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Frig Vadisi'ne, 'Frigya Atlı Spor, Binicilik ve Okçuluk Merkezi' yapılacak.

Afyonkarahisar'ın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Frig Vadisi'ne, 'Frigya Atlı Spor, Binicilik ve Okçuluk Merkezi' yapılacak.

Merkezin yapılması için İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkılan merkezin yapımının 150 günde bitirilmesi hedefleniyor. Emre Gölü Frigya Medeniyet Bahçesi projesi kapsamında yapılacak olan merkezin Döğer beldesine yapılacağı öğrenildi. Merkez ile birlikte Afyonkarahisar'ın yanı sıra Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi'nin daha çok ziyaretçi çekmesi beklenirken bunun yanında ata sporu binicilik ve okçuluğunda vadide tekrar hayat bulması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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