Frig'ya Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Merkezi için ihaleye çıkılıyor
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Frig'ya Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Merkezi için ihaleye çıkılıyor

Frig'ya Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Merkezi için ihaleye çıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'de turizminde önemli bir yere sahip olma yolunda hızla ilerleyen Frig Vadisi'nde 'Frig'ya Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Merkezi' kurulması için ihalenin yapılacağını açıkladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'de turizminde önemli bir yere sahip olma yolunda hızla ilerleyen Frig Vadisi'nde 'Frig'ya Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Merkezi' kurulması için ihalenin yapılacağını açıkladı.

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada merkezin İhsaniye ilçesine yapılacağını kaydederek, "Frig'ya Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Merkezi için ihaleye çıkıldı. İhale İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılacak. Afyonkarahisar'ın sporcu gençlerine hayırlı olsun. Frigya tarih, turizm ve şimdide spor bölgesi olacak. Mehmet Kasapoğlu bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İhalenin 7 Mayıs ta yapılacağı öğrenilirken, Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde geniş bir coğrafyaya sahip olan Frig Vadisi'ne yapılacak olan binicilik ve okçuluk merkezinin bölgeye olan ilgiyi arttırması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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