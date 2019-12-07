Frig vadisinin kar güzelliği
Haberler » Güncel » Frig vadisinin kar güzelliği - Haber

Frig vadisinin kar güzelliği

Afyonkarahisar'da kar yağışıyla fotoğraflanan beyaza bürünen Frig Vadisine ait güzel fotoğraf kareleri görenlerin beğenisini kazandı.

07.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:19
Frig vadisinin kar güzelliği

Afyonkarahisar'da kar yağışıyla fotoğraflanan beyaza bürünen Frig Vadisine ait güzel fotoğraf kareleri görenlerin beğenisini kazandı.


Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip ve Gordion'dan başlayıp , Afyonkarahisar ve 'ya kadar uzanan Frig Vadisi'nin önemli bölümünü bünyesinde barındıran Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrası ortaya muhteşem kareler çıktı. Frig Vadisi'ni keşfe çıkan ve birbirinden güzel fotoğraflar çeken Afyonkarahisarlı usta fotoğrafçı Çağrı Selek sosyal medya da paylaştığı fotoğraflar yüzlerce fotoğraf sayfasında paylaşılarak binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada fotoğraflara 'Frig Vadisi beyaz gelinliğini giydi' yorumları yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler