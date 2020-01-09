Frig Vadisi'nin beyaz güzelliği

09.01.2020 09:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:34

Afyonkarahisar'da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Frig Vadisi ve Emre Gölü'nün drone ile havadan çekilen görüntüleri ve fotoğrafları görenleri büyüledi. İhsaniye Kaymakam Vekili Semih Doğanoğlu, Frig Vadisi'nin fotoğrafçılara ve doğaseverlere eşsiz güzellikler sunduğunu söyledi.



Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Afyokarahisar, Kütahya ve Eskişehir arasında dağlık bölgede yer alan antik kent Frig Vadisi'nin önemli bölümünü bünyesinde barındıran Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrası ortaya muhteşem kareler çıktı. Frigya medeniyetinden izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri bünyesinde barındıran Frig Vadileri beyaza büründü. Kar yağmasını fırsat bilen fotoğrafçılar bölgede muhteşem kareler yakalamak için fırsatı değerlendirdi.



İkinci Kapadokya olarak da bilinen Frig Vadisi'nde bulunan kiliseler, kral mezarları da fotoğrafçıların dikkatini çekiyor. Frig Vadisi'ni keşfe çıkan ve birbirinden güzel fotoğraflar çeken İhsaniyeli fotoğrafçı Lokman Akıncı'nın sosyal medya da paylaştığı fotoğraflar yüzlerce beğeni aldı. Tarihi bölgede bulunan Emre Gölü'nün de yarısı buz tuttu. Havadan ve karadan bölgeyi ve gölü görüntüleyen Lokman Akıncı, tüm fotoğrafçıları bölgeyi görmeye davet etti.



EŞSİZ MANZARA SUNUYOR



İhsaniye Kaymakam Vekili Semih Doğanoğlu, yaptığı açıklamada, Frig Vadisi'nin fotoğraf çekme isteyen vatandaşlara eşsiz güzellikler sunduğunu söyledi. Doğanoğlu şöyle devam etti:



"Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illerimiz içerisinde bulunan Frig medeniyeti Afyonkarahisar'ımız açısından özellikle Frig Vadi'sinin büyük bir kısmının içerisinde yer alması dolayısıyla eşsiz öneme sahiptir. 2018 yılına Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük eylem planında yer alan Frig Vadileri'nin Anadolu Açık Hava Müze'sine dönüştürülmesi amacıyla özellikle son yıllarda buralarda büyük yatırımlar yapılmaktadır. Özellikle Döğer Kasabamızda ve Kayıhan Beldemizde bulunan tarihi yapılarıyla Ayazini, Üçlerkayası, Demirli gibi Köylerimizde yer alan Frigler'den kalma tarihi höyükler, kaya mezarları ve diğer yapılar doğaseverlerimiz için fotoğraf çekmeye meraklı olan vatandaşlarımız için eşsiz güzellikler sunmaktadır. Bu anlamda ben tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum."



BÖLGEYİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİM



Fotoğrafçı Lokman Akıncı ise, Afyonkarahisar'da fotoğrafçılıkla uğraştığını söyledi. Tarihi bölgeyi karlar altındayken fotoğraflayıp, drone ile havadan görüntülediğini ifade eden Akıncı, "Biz buralarda gelin, damat fotoğrafları çekiyoruz. Frig Vadi'sinin yazı ayrı kışı ayrı güzel. Afyonkarahisar'a 3 gündür kar yağıyordu. Biz bu güzellikleri görüntülemek istedik ortaya bu kareler çıktı. Ben buraya tüm fotoğrafçıları davet ediyorum" dedi.



HAFTA SONU YOĞUNLUK YAŞIYOR



Demirli Köyü'nde otel işleten Hüseyin Şahin de, bölgede özellikle hafta sonu yoğunluk yaşandığını söyledi. Karla kaplı antik vadiyi görmek isteyenlerin bölgeye geldiğini ifade eden Şahin, "Şuanda kar yağışı var. Kar vadideki tarihi güzellikleri kaplayınca daha bir güzel oldu. Şuan ziyaretçilerimiz de var. Bölgeyi kar örtüsü kapattıktan sonra bu manzarayı görmek isteyenler geliyor buraya. Buraya gelen misafirlerimiz karla kaplı bölgeyi gezip, mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA