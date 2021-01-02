Frig Vadisi'ne turist ilgisi
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Frig Vadisi'ne turist ilgisi

02.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:14
Frig Vadisi'ne turist ilgisi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan'dan gelen yaklaşık 250 yabancı turisti ağırladı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan'dan gelen yaklaşık 250 yabancı turisti ağırladı.

Frigya'nın ilçedeki uzantılarının bulunduğu Ayazini köyü, Göynüş Vadisi ve Emre Gölü etrafındaki tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarlar ve peribacalarının bulunduğu mekanlar, tur acentelerince farklı ülkelerden getirilen yabancı turistlere gezdirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Boztepe, "Bugün burada Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen yaklaşık 250 kişilik turist grupları bulunuyor. Afyonkarahisar'ın termal, doğa ve tarih turizmini birleştirerek hareket ediyoruz dedi.

Bölgeye yapılan yatırımların turizme katkısının büyük olduğunu aktaran Boztepe, "Bölgedeki köylülerimiz de turizme yönelmeye başladı. Frigya'yı, tur acentelerinin getirdiği yabancı turistlerle buluşturmaya başladık. Hatta bazı köylülerimizin burada turistlerle Rusça konuşmaya başladıklarını gördüm ve çok mutlu oldum. Yani, bu da bölge insanlarımızın turistlere alışmaya başladığını gösteriyor. Frigya, 2021 yılına çok hızlı bir giriş yaptı. Tahminim mayıs ayı itibarıyla burası Kapadokya olmaya başlayacak." diye konuştu.

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu da son dönemde Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Frigya'ya yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını vurguladı.

Tur yetkilisi Rabia İlhan Özpınar da Frigya'nın önceleri yabancı turistlerin bildiği bir bölge olmadığını belirterek, "Buraya 3. kez tur getiriyoruz. Buraya geldiğimizde misafirlerimizin hepsi Frigya'yı çok beğeniyor. Çok olumlu ve güzel dönüşler alıyoruz. Termal oteller de gerçekten mükemmel. Biz, Afyonkarahisar'a 2 hafta arayla tur planlaması yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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