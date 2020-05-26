Frig Vadisi bu bayram sessizliğe büründü Kapadokya'ya rakip Frig Vadisi'ni bu bayram korona virüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kimse ziyaret edemedi.

Kapadokya'ya rakip Frig Vadisi'ni bu bayram korona virüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kimse ziyaret edemedi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan ve tarihi güzellikleri barındıran Frig Vadisi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştu. Covid-19 salgını sebebiyle bayram boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kimse sokağa çıkamadı ve Frig Vadisi'nde alışılagelmiş turist kalabalığı bu bayram yerini sessizliğe bıraktı.

"Her bayram 10 bin kişi ziyaret ediyordu"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İhsaniye İl Genel Meclis Üyesi İrfan Seçen, "Hastalıktan dolayı yurtiçi seyahatleri yasak olduğu için turistlerimiz gelememekte. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yaklaşık 10 bini geçkin turistlerimiz Frig vadilerini ziyaret ediyorlardı. İnşallah önümüzdeki yıllarda sayımız daha da artarak devam edecektir. Biz de Frig Vadisi'nin böyle sessiz olmasına alışkın değiliz. Bu durumdan çok hüzünlüyüz. Her yer cıvıl cıvıl oluyordu ve turistlerimiz akın ediyordu" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA