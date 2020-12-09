Friedrich Ebert Vakfı'nın Türk eski bursiyerleri AB Büyükelçisi ile buluşacak
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Friedrich Ebert Vakfı'nın Türk eski bursiyerleri AB Büyükelçisi ile buluşacak

09.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:36
Friedrich Ebert Vakfı'nın Türk eski bursiyerleri AB Büyükelçisi ile buluşacak

Friedrich Ebert Vakfı İstanbul temsilciliği koordinatörlüğünde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile Friedrich Ebert Vakfı Türk eski bursiyerleri buluşacak.

Friedrich Ebert Vakfı İstanbul temsilciliği koordinatörlüğünde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile Friedrich Ebert Vakfı Türk eski bursiyerleri buluşacak. Vakfın Türkiyeli bursiyerler temsilcisi ve AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Esen, bursiyerlerin Türkiye-AB ilişkilerini tartışacağını kaydetti.

Online yapılacak toplantıya Almanya ve Türkiye'de yaşayan Türkiye kökenli Friedrich Ebert Vakfı eski bursiyerleri ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Friedrich Ebert Vakfı'nın Türkiye'de iş birliği yaptığı kurum ve kuruluş temsilcileri katılacak.

Friedrich Ebert Vakfı İstanbul temsilciliği koordinatörlüğünde Almanca yapılacak toplantının konusu "Türkiye-AB İlişkilerinin Bugünü ve Geleceği" olarak belirlendi. Buluşmanın nedeninin önümüzdeki hafta bir araya gelmesi planlanan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarından oluşan AB Zirvesi olduğu belirtildi. Oturum başkanlığını Vakıf temsilcisi Dr. Felix Schmidt yapacak.

Programın hazırlanmasına öncülük eden Friedrich Ebert Vakfı Türkiyeli bursiyerler temsilcisi ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Esen, planlanan buluşmadan dolayı memnun olduğunu belirtti. Esen, "Pandemi nedeniyle uzun süredir bir araya gelemeyen eski bursiyerler bu şekilde görüşebilecek; hem de Türk dış politikası ve Türk-Alman ilişkileri açısından çok önemli konulardan biri olan Türkiye-AB ilişkilerini tartışacaklar" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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