Friday the 13th Geliştiricisi Ghostbusters Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Friday the 13th geliştirici ekibi yeni bir Ghostbusters oyunu üzerinde çalışıyor olabilir. Şirketin kurucusu yeni proje hakkında ipucu verdi. Detaylar haberimizde.

Predator: Hunting Grounds ve Friday the 13th: The Game gibi yapımlara imza atan IllFonic, yeni bir Ghostbuster oyunu üzerinde çalışıyor olabilir. Bu yıl çıkması beklenen Ghostbuster: Afterlife filmiyle beraber ufukta yeni bir oyun da var.

IllFonic'ın kurucularından Raphael Saadiq, bir podcast programında verdiği demeçte geliştirici ekibin yeni bir oyun için çalıştığını ifade etti. Daha önce korku temalı filmlerin video oyunlarını yapan firma, önceki iki oyununda da belli bir oyuncu kitlesinden geçer not almayı başardı. Genel olarak çok başarılı görülmeyen bu işler ise Ghostbusters hayranlarını endişelendirmeye yetti.

Geliştiricinin yeni oyunda nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Fakat önceki yapımları göz önünde bulundurduğumuzda yeni oyunun çevrimiçi odaklı olacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan hayranlar ise Ghostbusters markasının video oyun dünyasında daha fazla yer almasını istiyor. Bu noktada IllFonic'in Friday the 13th ya da Predator oyunlarına benzeyen bir oyun geliştirmesi hayal kırıklığı yaratabilir.

2019'da Remastered adı altında tekrar piyasaya sürülen Ghostbusters oyunu ise Hayalet Avcıları dünyasında gördüğümüz son oyun olmuştu. Yeni projenin arkasındaki IllFonic ise şu anda Arcadegeddon'un erken erişimi üzerinde çalışıyor. Tam çıkış sürecinde elde edilen bir başarı, Ghostbusters oyunu için de sağlam bir zemin oluşturabilir. Serinin hayranları olarak bekleyip göreceğiz.

