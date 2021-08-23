FRFFEST Alanya NOX INN'de gerçekleştirildi
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FRFFEST Alanya NOX INN'de gerçekleştirildi

FRFFEST Alanya NOX INN'de gerçekleştirildi
Bültenler - Haberler | Güncel

FRF Global Medya' dan R.Faruk Ekizler, Ferdi Eliş ve Adem Sincar'ın organize ettiği 21. Antalya buluşması, 27 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Antalya Alanya Nox inn deluxe hotel'de yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Versage Enerji içecekleri ana sponsorluğuyla düzenlenen, Evos Angels' ın medya sponsorluğunu üstlendiği organizasyonda; Hollywood' tan ünlü oyuncu Can Arduç, oyuncu Açelya Elmas, yapımcı Zeki Sincar, Evo Medya'dan Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak, yapımcı Ersin Şeremetli, yönetmen Cemil Usal, Best model yarışması menajeri Aydın Güler ve 2021 yılı 12 Best model finalisti katılım sağladılar.

FRFFEST Alanya NOX INN'de gerçekleştirildi

Organizasyonda ünlü sanatçı Taylan Ülger ve Rap müziğin yükselen sesleri Seko ve Tefo, Dj Samet, Dj Emre, Dj Ozan sevilen parçaları seslendirdi. Kafkasın kadınları derneği ve Homa Turkey yöneticileri Aytaç Aslan ve Zeynep Aslan organizasyona renk katan isimler arasındaydı. Yeni düzenlenecek olan kamp şimdiden merak ediliyor. 22. Kamp 25 Ağustos 2021'de yine Nox inn deluxe hotel 'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

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