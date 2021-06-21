FRF GLOBAL Medya 20. Antalya Kampını Gerçekleştirdi
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FRF GLOBAL Medya 20. Antalya Kampını Gerçekleştirdi

FRF GLOBAL Medya 20. Antalya Kampını Gerçekleştirdi
Bültenler - Haberler | Güncel

FRF GLOBAL Medya'dan R. Faruk Ekizler, Ferdi Eliş, Yiğit ÇETİN 'in organize ettiği 20. Antalya Buluşması 16-20 Haziran tarihleri arasında, Antalya TransAtlantik Hotel'de yoğun katılım ile yapıldı.

Evos Angels'ın medya sponsoru olduğu organizasyonda, ünlü sunucu Bircan BALİ, oyuncu Açelya ELMAS, fenomen Meriç İZGİ, oyuncu Tayfun SAV, bilim insanı Recep DAĞISTANLI, yönetmen Cemil Usal, menajer Aydın GÜLER, menajer Oksana Kuznetsova, Özen Film Ceo'su Ersin Seremetli ve model Özge ARAN katılarak bilgi ve birikimlerini gençlere aktardılar. Ayrıca organizasyonda ünlü sanatçıTaylan ÜLGER sevilen şarkılarını seslendirdi.

Son olarakta, Kafkasın kadınları derneği ve HomaTurkey yöneticileri Aytaç ve Zeynep hanım organizasyona katılarak renk kattı. Yeni yapılacak olan 21. Kampsa, 27 Temmuz'da Antalya'da yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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