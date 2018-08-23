Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Frey, İstanbul'a Geldi
Fenerbahçe, Zurich'ten transfer ettiği İsviçreli oyuncu Michael Frey imza atmak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Kulübünün, İsviçre ekibi Zürih ile bonservisi konusunda anlaştığını duyurduğu 24 yaşındaki oyuncu Michael Frey, İstanbul'a geldi.
HAVA ALANINDA TARAFTARLAR KARŞILADI
Zürih'ten kalkan Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen İsviçreli santrforu, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ve az sayıda taraftar karşıladı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Frey, havalimanından ayrıldı.
Frey, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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