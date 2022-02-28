Freni tutmayan metrobüs önündeki araca çarptı; 7 yaralı - Haberler

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Freni tutmayan metrobüs önündeki araca çarptı; 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Freni tutmayan metrobüs önündeki araca çarptı; 7 yaralı

Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan bir metrobüs, önünde bulunan başka bir metrobüse çarptı.

Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan bir metrobüs, önünde bulunan başka bir metrobüse çarptı. Kazada aracın ön kısmında maddi hasar oluşurken, içerisinde bulunan 7 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Olay, 14.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre duraktan hareket eden bir metrobüs, frenleri tutmayınca önünde bulunan başka bir metrobüse çarptı. Kaza sonrasında çarpmanın etkiyle aracın ön kısmında maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 7 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, durakta kısa süreli metrobüs trafiği yaşandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Esenyurt, Metrobüs, 3. Sayfa, Haberler

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